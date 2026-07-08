Главные новости за 8 июля. Новороссийск

Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих инстанций, которые обязывали власти Краснодарского края исключить 211 земельных участков под Новороссийском из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Бизнесмену также отказано в праве использовать эти земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску новороссийского ООО «Мысхако» к французской компании Louis Royer о досрочном прекращении охраны товарного знака на территории РФ.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему директору управляющей компании «Высота» Александру Юркевичу, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В Новороссийске готовятся провести многофакторное обследование плотины Неберджаевского водохранилища в рамках подготовки к ее реконструкции.

В Новороссийске с 8 июля на нескольких городских кладбищах временно ограничат доступ посетителей. После 15:00 территории будут закрывать для проведения санитарной обработки от кровососущих насекомых.

В Новороссийске в ночь на 8 июля произошел пожар в четырехэтажном здании на улице Куникова. Площадь возгорания составила 300 кв. м, погибших и пострадавших нет.

В Новороссийск по состоянию на 13:00 8 июля топливо отпускали 25 автозаправочных станций.