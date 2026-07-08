Музей-заповедник «Аркаим» впервые примет участие в фестивале «Абалакское поле»

Челябинский музей-заповедник «Аркаим» впервые примет участие в фестивале исторической реконструкции «Абалакское поле». Результатом этого сотрудничества может стать создание нового туристического маршрута, соединяющего Урал и Сибирь, сообщает пресс-служба музея.

Фестиваль состоится 10 июля уже в 17-й раз в Тюменской области. Он посвящен эпохе раннего Средневековья (VIII–XI века). Для посетителей сотрудники заповедника подготовили разнообразную программу. На площадке «Степь бронзового века» будет показано шоу по древней металлургии с демонстрацией добычи руды и плавки металла.

Также будет работать экспозиция «Страна городов. Аркаим и его наследие», которая познакомит гостей с репликами археологических находок. Кроме того, запланированы лекции и перформансы о древнем татуаже, исторических мифах и феномене каннибализма

Кульминацией станет гастроужин «Тропа кочевника», меню которого основано на продуктах степей Южного Урала.

Анна Бабенко