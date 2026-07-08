Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 9 июля

Австралийский доллар 53,0463
Английский фунт 102,2190
Белорусский рубль 26,6156
Гонконгский доллар* 97,4523
Дирхам ОАЭ 20,8040
Доллар США 76,4026
Евро 87,3511
Индийская рупия** 80,2349
Казахстанский тенге** 16,2200
Канадский доллар 53,8084
Китайский юань 11,2219
СДР 103,7960
Сингапурский доллар 59,0985
Турецкая лира* 16,3272
Украинская гривна* 17,1782
Шведская крона* 79,0916
Швейцарский франк 94,5811
Японская иена** 47,0633

*За 10. **За 100.