Черноземье 08.07.2026, 18:10 Официальные курсы валют ЦБ на 9 июля Австралийский доллар 53,0463 Английский фунт 102,2190 Белорусский рубль 26,6156 Гонконгский доллар* 97,4523 Дирхам ОАЭ 20,8040 Доллар США 76,4026 Евро 87,3511 Индийская рупия** 80,2349 Казахстанский тенге** 16,2200 Канадский доллар 53,8084 Китайский юань 11,2219 СДР 103,7960 Сингапурский доллар 59,0985 Турецкая лира* 16,3272 Украинская гривна* 17,1782 Шведская крона* 79,0916 Швейцарский франк 94,5811 Японская иена** 47,0633 *За 10. **За 100.