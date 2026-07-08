На АЗС Горного Алтая запустят систему контроля продажи топлива

На территории Республики Алтай запустят информационную систему «Контроль отпуска топлива» на всех АЗС. Ожидается, что эта мера позволит продавцам соблюдать действующие в регионе ограничения на продажу бензина и дизеля, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Андрей Турчак.

С 9 июля продажа топлива в регионе будет возможна только с предоставлением свидетельства о регистрации транспортного средства. Операторы автозаправочных станций после оплаты будут вносить номера автомобиля в систему. Таким образом, владельцы машин не смогут приобрести ГСМ свыше установленного лимита в течение суток.

По словам господина Турчака, контроль вводится, чтобы снизить повышенный спрос на топливо, который на данный момент складывается в Горно-Алтайске и во всех районах республики. Кроме того, региональные власти намерены запустить интерактивную карту, где будут содержаться актуальные данные о наличии топлива на АЗС и предстоящих датах поставок.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня в Республике Алтай были установлены ограничения при продаже ГСМ. В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки отпускается до 30 л бензина и 50 л дизельного топлива. В остальных восьми районах и округах — до 50 и 100 л соответственно. В канистры можно будет набрать не более 10 л. Андрей Турчак добавил, что в случае превышения лимитов установлены штрафы для водителей и владельцев АЗС.

Александра Стрелкова