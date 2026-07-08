Координатора нарколаборатории в Ярославской области посадили на 15 лет

Ярославский областной суд приговорил 35-летнего жителя Московской области к 15 годам исправительной колонии строгого режима по статье о незаконном производстве наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что москвич построил рядом с арендованным частным домом в Переславль-Залесском округе лабораторию по кустарному производству наркотиков. В дальнейшем он координировал работу лаборатории, в том числе контролировал покупку соучастниками химических веществ и прекурсоров, а также производство синтетических наркотиков общей массой более 47 кг.

Деятельность нарколаборатории была пресечена еще в 2021 году, однако координатору удалось скрыться. Он был объявлен в розыск. Соучастники услышали приговор в 2022 году, а обвиняемого задержали в 2025 году.

Алла Чижова