Елецкий «Утиль транс» будет возить мусор в четырех липецких районах

Липецкое ООО «Региональная многопрофильная компания» (один из четырех регоператоров) заключит договор на транспортировку отходов в четырех районах области с елецким ООО «Утиль Транс» Ивана Ивойлова. Это следует из материалов закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На участие в конкурсе подана одна заявка, стоимость предложения участника не раскрывается. Начальная цена — 287,3 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит с 1 августа 2026 года по 30 июня 2027 года вывезти 69,3 тыс. т твердых коммунальных отходов IV–V классов опасности из Лебедянского, Данковского, Краснинского и Лев-Толстовского районов Липецкой области. Собранные отходы необходимо распределять между тремя полигонами. Источник финансирования — средства регоператора.

По данным Rusprofile, ООО «Утиль Транс» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 2014 году. Специализируется на сборе неопасных отходов. Директор и владелец — Иван Ивойлов. По итогам 2025 года выручка выросла на 14,3% и составила 145,4 млн руб. После убытка в 2023 году компания вернулась к прибыли: в 2024 году — 381 тыс. руб., а в 2025-м увеличилась — 437 тыс. руб. (+14,7%).

Ивану Ивойлову также принадлежат ООО «РМК», занимающееся обработкой и утилизацией неопасных отходов в Краснинском районе Липецкой области, и ООО «Запчастьавто» в Лебедянском районе. По итогам 2025 года выручка первой компании составила 6 млн руб., чистая прибыль — 929 тыс. руб., второй — 17 млн руб. и 207 тыс. руб. соответственно.

ООО «Региональная многопрофильная компания» зарегистрировано в селе Елецкое Липецкой области в 2013 году. Основной вид деятельности — сбор отходов. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем и директором является Александр Горшин. По итогам 2025 года выручка компании достигла 346 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн руб.

Анна Швечикова