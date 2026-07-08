Глава СК потребовал доклад о трещинах в доме в Чувашии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту образования трещин в многоквартирном доме в деревне Стрелецкая Чувашской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации из соцсетей, в стенах дома образовались трещины, из-за чего жильцы опасаются его обрушения. Уполномоченные лица мер к признанию дома аварийным и расселению жильцов не принимают.

Следственные органы СК по Чувашии проводят доследственную проверку. Александр Бастрыкин также поручил доложить об установленных обстоятельствах и мерах по восстановлению прав граждан.

Анар Зейналов