«Ростовский часовой завод» переизбрал гендиректора

Акционерное общество «Ростовский часовой завод» провело заседание совета директоров, на котором избрали председателя совета и генерального директора. Соответствующая информация опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опубликованному документу, единогласным решением председателем совета директоров общества избран Алексей Плющев. Генеральным директором переизбрана Елена Алексеенко, ее полномочия были продлены на год. Согласно данным rusprofile, госпожа Алексеенко работает на должности с 2022 года. По информации портала, АО «РЧЗ» работает с 1994 года в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью.

Константин Соловьев