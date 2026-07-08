Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Морской фасад» закупит восемь железобетонных укрытий за 5 млн рублей

Пассажирский порт «Морской фасад» в Санкт-Петербурге закупит восемь быстровозводимых железобетонных укрытий. Соответствующий контракт стоимостью 5 млн рублей размещен на портале госзакупок, заметила «Фонтанка».

Согласно документации, на территории порта установят восемь укрытий модификации УБВЗ-11. Конструкция представляет собой две железобетонные чаши, соединенные болтами. Снаружи сооружения окрасят в серый цвет и нанесут надпись «УКРЫТИЕ».

Укрытия изготовят из бетона класса Б-30 с добавлением полипропиленовой фибры и армированием. Масса каждого сооружения составит около 22 тонн, площадь — 11,6 квадратного метра, что соответствует нормативной вместимости по требованиям гражданской обороны.

Судя по схеме, приложенной к закупочной документации, укрытия разместят на территории пассажирского порта по адресу: проспект Крузенштерна, 18.

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», аналогичные бетонные укрытия установили в Кронштадте.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд