Беспилотную опасность отменили в Ярославской области

Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 8 июля в 16:03.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим действовал в регионе с 3:59. Утром на территории области было нейтрализовано четыре беспилотника. Также перекрывался выезд из Ярославля в сторону Москвы и временно закрывался аэропорт. К настоящему моменту все ограничения сняты.

Ярославскую область атакуют третий день подряд. 6 июля в регионе был отражен крупнейший налет на местный НПЗ.

Алла Чижова