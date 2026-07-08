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Беспилотную опасность отменили в Ярославской области

Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 8 июля в 16:03.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим действовал в регионе с 3:59. Утром на территории области было нейтрализовано четыре беспилотника. Также перекрывался выезд из Ярославля в сторону Москвы и временно закрывался аэропорт. К настоящему моменту все ограничения сняты.

Ярославскую область атакуют третий день подряд. 6 июля в регионе был отражен крупнейший налет на местный НПЗ.

Алла Чижова

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