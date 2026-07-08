Пятерых нижегородцев обвинили в незаконном обороте свыше 100 млн рублей

Нижегородский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых нижегородцев, обвиненных в неправомерном обороте средств платежей. Еще один обвиняемый — предполагаемый организатор преступной схемы — стал фигурантом 12 уголовных дел и находится под домашним арестом, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По фабуле дела, 22-летний уроженец Нижнего Новгорода, живущий в Москве, в 2025 году стал финансовым посредником между онлайн-казино и его клиентами. Средства казино поступали на его банковские счета, затем он переводил их на криптокошельки за определенный процент. Фигуранта задержали в августе прошлого года на улице Деловой, в его автомобиле нашли 1 млн руб. наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, ноутбук и 60 сим-карт разных операторов.

Следователи выяснили, что за пять месяцев задержанный обменял свыше 113 млн руб. на криптовалюту. В декабре 2025 года полицейские задержали четверых его предполагаемых подельников — так называемых «дропов», которые предоставляли свои банковские карты, желая заработать. Предварительное расследование уголовного дела в отношении них завершено, в ближайшее время его направят в суд. Обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы.

Владимир Зубарев