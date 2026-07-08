Т-Банк запустил всероссийскую бизнес-экспедицию «Локальный код». Проект направлен на исследование бизнеса в регионах и развитие деловой активности. Фестивали, мероприятия для предпринимателей и бизнес-исследования пройдут в крупнейших городах России. Экспедиция стартовала во Владивостоке и далее отправится по маршруту Новосибирск — Екатеринбург — Казань — Краснодар. Среди задач проекта — создание платформы для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России, выявление там лидеров и перспективных ниш, а также создание «карты» локального бизнеса в регионах.

Американские корпорации Netflix, Disney и Alphabet, которой принадлежит YouTube, хотят приобрести права на трансляцию в США матчей чемпионатов мира по футболу 2030 и 2034 годов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники. По их данным, в борьбу также могут вступить Amazon и Apple. Сейчас права на трансляцию принадлежат медиакорпорации Fox Руперта Мердока. Эксперты объясняют возросший интерес к трансляциям футбольных матчей высокими рейтингами нынешнего чемпионата. Например, матч между сборными США и Бельгии посмотрели 42 млн человек, что стало рекордным показателем для Соединенных Штатов.

Более 100 тыс. человекоподобных роботов могут быть выпущены в Китае в этом году. Об этом заявили в Министерстве промышленности и информатизации КНР. Индустрию стимулирует бурное развитие ИИ-экосистем. Уровень внедрения умных приложений на крупных промышленных предприятиях Китая превысил 30%.