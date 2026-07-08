«Камаз» планирует выйти на рынок с антропоморфными роботами собственной разработки к концу 2026 года или в 2027 году. Об этом сообщил технический директор компании Витольд Коморовский на выставке «Иннопром», передает ТАСС.

По его словам, сейчас компания тестирует роботов внутри себя. Речь идет об антропоморфных манипуляторах с пропорциями, повторяющими человеческие руки. «Мы, как автопроизводитель, хотим стать чуть-чуть производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением»,— сказал господин Коморовский.

Манипуляторы способны выполнять операции, которые сегодня выполняет человек руками. Устройства оснащены сменными захватами для быстрой перестройки под новые операции, а также системой телеоперации для удаленного управления и обучения новым навыкам.

Анар Зейналов