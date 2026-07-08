Продукция «ММК-Метиз» получила допуск к объектам «Газпрома»

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз"» завершило аттестацию сварочной проволоки в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Продукция марки MagWire MS700 включена в реестр материалов, допущенных к применению на объектах «Газпрома» с рабочим давлением свыше 1,2 МПа.

Согласно заключению экспертов, проволока диаметром 0,9 мм и 1,2 мм рекомендована для использования при строительстве и ремонте магистральных газопроводов. В частности, материал может применяться для автоматической комбинированной лазерно-дуговой сварки труб из высокопрочных сталей.

Испытания проводились совместно с партнером завода — ООО «НПК "УТС Интеграция"», которое является разработчиком оборудования для данного типа сварки. По словам директора ОАО «ММК-Метиз» Сергея Дубовского, получение допуска подтверждает эффективность метизной продукции в составе уникальных отечественных технологий и открывает новые рынки в нефтегазовом строительстве.