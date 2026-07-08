Замгендиректора «Роствертола» выдвинули на довыборы в донской парламент

Начальника управления делами — заместителя генерального директора АО «Роствертол» Автандила Очхикидзе выдвинули кандидатом на дополнительных выборах в Законодательное собрание Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского регионального отделения «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовского регионального отделения «Единой России». Фото: пресс-служба Ростовского регионального отделения «Единой России».

Кандидатура Автандила Очхикидзе была определена по итогам предварительного голосования, состоявшегося в мае.

Довыборы по Ворошиловскому (западному) одномандатному избирательному округу № 30 запланированы на сентябрь.

Мария Хоперская