В Ростовской области около четырех тысяч выпускников пересдадут ЕГЭ

В Ростовской области 8 и 9 июля единый государственный экзамен (ЕГЭ) пересдадут 4 тыс. выпускников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня, 8 июля, школьники сдавали литературу, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть английского языка. Завтра, 9 июля, запланированы экзамены по биологии, географии, истории, обществознанию, математике (базового и профильного уровней) и устной части английского языка.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева, наиболее популярный экзамен для пересдачи — обществознание, на него зарегистрировались 837 человек. Вторым предметом по популярности стала информатика, ее выбрали 714 школьников. На третьем месте — русский язык, экзамен перепишут 566 выпускников.

Итоги экзаменов станут известны не позднее 21 июля. При пересдаче первоначальный результат аннулируется, и действительным считается только новый балл. Впервые возможность пересдать единый госэкзамен появилась у школьников в 2024 году.

Константин Соловьев