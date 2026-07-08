В Ярославле подожгли летнюю веранду кафе

В Ярославле полиция задержала подозреваемого в поджоге летней веранды кафе на улице Совхозной. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Ночью 7 июля в МЧС поступила информация о возгорании. Прибывшие на место сотрудники потушили пожар меньше чем за 20 минут. Однако огонь успел уничтожить беседку и мебель.

В полицию поступило заявление о поджоге. Такой вывод был сделан на основе записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала появление дыма после ухода неизвестного мужчины от веранды. Сотрудники УМВД подозревают в совершении преступления 42-летнего гражданина.

«По имеющимся сведениям, гражданин, ведущий бродяжнический образ жизни, при помощи зажигалки поджег штору веранды. Каким-либо образом внятно обосновать свои действия он не смог»,— сообщили в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемому планируют избрать меру пресечения.

Алла Чижова