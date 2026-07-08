В Уфе спасли пенсионерку на озере Кашкадан

На озере Кашкадан в Уфе спасли 77-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Очевидцы заметили, что пенсионерка внезапно упала в воду лицом вниз и перестала двигаться. Спасатель Кирилл Саитов прыгнул с лодки в воду, подхватил пострадавшую и вместе с коллегами доставил ее на берег. Пенсионерка уже не дышала.

Спасатель-медик Флорид Магасумов вместе с Кириллом Саитовым начал проводить сердечно-легочную реанимацию. У пострадавшей дважды останавливалось сердце. Спасатели продолжали реанимационные мероприятия до прибытия скорой помощи. Пострадавшую передали бригаде медиков в стабильном состоянии для госпитализации.

Майя Иванова