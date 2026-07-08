В Оренбурге осудили группу лиц за организацию притона для занятия проституцией

В Оренбурге закрыли притон для занятия проституцией, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда города. Восемь сотрудников заведения накануне выслушали приговоры.

Шестерым жителям Оренбурга инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), еще двоим — четыре эпизода по ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

Организатора притона приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, еще одной подсудимой назначили три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Остальных виновных обязали выплатить штраф от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. На данный момент приговор не вступил в законную силу.