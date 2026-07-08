В Ростове-на-Дону отремонтируют 124 детских площадки до конца года

В Ростове-на-Дону стартовала программа благоустройства детских площадок во всех районах. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в донской столице насчитывается 844 муниципальных площадки, до конца 2026 года запланирован ремонт 124 из них. Кроме того, до 18 августа ростовчане могут подавать заявки на благоустройство дворовых территорий, спортивных и детских площадок.

Одна из уже обновленных площадок расположена в сквере имени Фрунзе: там заменили покрытие и установили новые игровые элементы. На той же площадке были замечены три ясеня, пораженные ясеневой златкой. По словам заместителя по ЖКХ Станислава Марченко, из этих деревьев планируется создать «сказочные фигуры».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в столице региона могут закупить более 300 автобусов и установить 450 остановок к 2030 году.

Константин Соловьев