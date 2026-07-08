В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Днем 9 июля и в течение суток 10 июля в Башкирии ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25-26 м/с, сообщает Башгидрометцентр.

Температура воздуха ночью опустится до +14…+19°, днем — +23…+28°.

На некоторых участках дорог ночью и утром будет туман, видимость в котором составит от 500 м до 1 км.

В Уфе переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, днем — кратковременные дожди, грозы. Ветер будет северный, северо-восточный, ночью — 0-5 м/с, днем — 9-14 м/с. Ночью похолодает до+16…+18°, днем потеплеет до +24…+26°.

Майя Иванова