Башкирия вошла в число лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта

Башкирия вошла в число регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС), сообщает пресс-служба правительства республики. Работу региона оценила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы работу ведем с регионами по традиционному набору инструментов — это так называемый региональный экспортный стандарт, который мы в прошлом году обновили на основе практик регионов-лидеров, таких как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Амурская область, Хабаровский край, Московская область. Кстати, многие регионы становятся инициативно наставниками для своих коллег из других регионов»,— отметила Вероника Никишина.

По словам главы РЭЦ, Башкирия вошла в число регионов, чьи практики стали основой для дальнейшего развития регионального экспортного стандарта.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности и весь внешнеэкономический блок — шесть представительств за рубежом и Центр поддержки экспорта.

Региональный экспортный стандарт — это набор правил и практик, помогающих бизнесу выходить на зарубежные рынки, а властям — поддерживать экспортеров.

Майя Иванова