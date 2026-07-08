В Новороссийске число работающих АЗС с топливом выросло до 25

В Новороссийск по состоянию на 13:00 8 июля топливо отпускают 25 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города.

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На всех действующих АЗС сохраняются ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 20, 30, 40 или 60 литрами на один автомобиль.

Бензин АИ-100 отсутствует, АИ-95 доступен на 12 станциях, АИ-92 — также на 12, дизельное топливо — на 21 АЗС. Еще девять заправок временно не осуществляют отпуск топлива.

В администрации уточнили, что три АЗС в Цемдолине на улице Ленина работают по топливным картам. Жителей попросили не посещать эти станции без необходимости и не закупать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на действующие АЗС. Проверить наличие топлива можно через чат-бот платформы MAX. Днем ранее топливо в городе отпускали всего 14 АЗС.

Информацию о поставках топлива разместили на фоне повышенного спроса на бензин и дизель в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Ранее власти региона и муниципалитетов сообщали о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом.

В отдельных городах Кубани часть АЗС зарезервировали для коммунальных служб, предприятий пассажирских перевозок и экстренных служб — для обеспечения работы общественного и специализированного транспорта.

Муниципальные власти усилили контроль за работой заправочных станций и организовали дежурства для предотвращения нарушений порядка и возможных спекуляций.

Как писал «Ъ-Новороссийск», для сокращения скоплений машин на автозаправочных станциях (АЗС) в Новороссийске могут создать систему электронной очереди. Соответствующее решение ответственным органам поручил мэр Андрей Кравченко.

Анна Гречко