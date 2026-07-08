На Кубани возбуждено дело о хищении 1,3 млн рублей при ремонте больницы

Прокуратура Калининского района выявила хищение бюджетных средств при капитальном ремонте инфекционного отделения Калининской ЦРБ. В отношении директора подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что директор ООО «Стройбизнес» при исполнении обязательств по государственному контракту предоставил заказчику для проверки и подписания акты о приемке работ с заведомо ложными сведениями о реальном объеме и стоимости выполненных работ. Нанесенный ущерб составил более 1,3 млн руб.

В связи с этим надзорное ведомство направило в следственный орган материалы проверки, по результатам их рассмотрения в отношении руководителя подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем надзорного ведомства.

Алина Зорина