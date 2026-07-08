В Астрахани двух сотрудников «Южного центра судостроения» будут судить за коррупцию

В Астрахани на скамью подсудимых сядут бывший начальник отдела АО «Южный центр судостроения и судоремонта» ОСК и его заместитель. Их обвиняют в получении взяток и пособничестве в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили «Ъ — Средняя Волга» в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани будут судить чиновников ОСК за взятки и пособничество в их получении

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Астрахани будут судить чиновников ОСК за взятки и пособничество в их получении

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Следствие полагает, что с 2023-го по 2026 год начальник отдела систематически получал от ИП деньги за создание благоприятных условий при выполнении ремонта судов и общее покровительство. Кроме этого, фигурант нелегально предоставлял имущество компании.

Заместитель начальника, предположительно, содействовал в совершении преступлений, рассчитывая суммы взяток и контролируя их поступление на счета. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,5 млн руб. Уголовное дело передано в суд.

Марина Окорокова