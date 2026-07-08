Воронежец нашел склад гранат и патронов на заброшенном белгородском блокпосту

Суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима 42-летнему жителю Воронежской области, забравшему гранаты, запалы и боевые патроны с заброшенного блокпоста на территории Белгородской области. Об этом рассказали в Острогожском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, житель Репьевского района по фамилии Кудрявцев в январе этого года находился в Белгородской области, где на заброшенном блокпосту обнаружил 11 ручных оборонительных гранат, 11 запалов и более 1 тыс. патронов. Боеприпасы он перевез на своем авто домой и хранил в гараже. Арсенал изъяли сотрудники полиции. Действия квалифицировали как незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1, до восьми лет лишения свободы) и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

«При назначении наказания суд учел признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетних детей, состояние здоровья его родственников»,— сообщили в райсуде.

Кроме срока в колонии, мужчине назначили штраф 20 тыс. руб. Суд также конфисковал у него машину «как средство совершения преступления».

В конце июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, как Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Александра Карбышева, похитившего гранатомет и отдавшего его знакомому, виновным в незаконном обороте оружия. Мужчине назначили 12 лет колонии строгого режима со штрафом 120 тыс. руб. Его также лишили звания сержанта и государственной награды — медали «За отвагу».

Денис Данилов