В белгородских больницах остаются 22 раненых при последних атаках

С начала июля под атаки ВСУ по Белгородской области попали 60 человек, шестеро из них погибли. Еще 54 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Иконников в Telegram-канале региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство здравоохранения Белгородской области Фото: министерство здравоохранения Белгородской области

По его словам, сейчас в медучреждениях лечатся 22 человека, один из которых в реанимации. Трое детей остаются в Белгородской областной детской клинической больнице, пять пациентов — в Белгородской областной клинической больнице, 13 — во второй городской больнице Белгорода, еще несколько человек — в Шебекинской районной больнице.

По словам господина Иконникова, иъ лечение согласовано с федеральными врачами. Сейчас необходимости в переводе пациентов в другие медицинские учреждения нет, но она может возникнуть на этапе реабилитации.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что 7 июля ВСУ нанесли 123 удара по региону — ранены десять мирных жителей. Врио губернатора Александр Шуваев призвал белгородцев переносить последствия «как когда-то наши предки во время Великой Отечественной войны». Такое обращение прозвучало после массированных ударов по инфраструтуре на прошлых выходных.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова