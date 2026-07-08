Экс-директора УК в Геленджике осудили после смерти жильца дома от угарного газа

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему директору управляющей компании в Геленджике Александру Юркевичу, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2017–2018 годах Юркевич, занимая должность директора ООО «Высота», обслуживавшего многоквартирный дом в Геленджике, отвечал за проверку, очистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов. После завершения отопительного сезона 2018 года необходимые работы в одной из квартир дома на улице Грибоедова проведены не были.

В результате засорения дымохода и вентиляционного канала угарный газ от газового водонагревателя начал поступать в жилое помещение. Один из жильцов скончался от отравления, еще одна девушка получила легкий вред здоровью.

Юркевич вину не признал. Геленджикский городской суд признал его виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших. Отцу погибшего была присуждена компенсация морального вреда в размере 5 млн руб., пострадавшей девушке — 50 тыс. руб.

После рассмотрения дела в апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Вячеслав Рыжков