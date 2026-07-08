Экс-директора УК в Геленджике отправили в колонию после гибели жильца

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему директору управляющей компании «Высота» Александру Юркевичу, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2017–2018 годах Александр Юркевич, возглавляя управляющую компанию многоквартирного дома в Геленджике, отвечал за проверку, очистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов. После завершения отопительного сезона в июне 2018 года необходимые работы в одной из квартир дома на улице Грибоедова организованы не были.

Из-за засорения дымохода и вентиляционного канала угарный газ от газового водонагревателя начал поступать в квартиру. В результате мужчина погиб от отравления, а находившаяся вместе с ним девушка получила легкий вред здоровью.

Подсудимый вину не признал. Геленджикский городской суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд взыскал в пользу отца погибшего компенсацию морального вреда в размере 5 млн руб., а в пользу пострадавшей — 50 тыс. руб.

После рассмотрения апелляционной жалобы приговор вступил в законную силу. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Анна Гречко