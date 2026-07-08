Кинотеатр «Чарли» в ростовском ТРК «Сокол» закроется 1 августа
Кинотеатр сети «Чарли», расположенный в ростовском ТРК «Сокол», прекратит работу с 1 августа. Информация об этом появилась в социальной сети кинотеатра.
Фото: Яндекс.Карты
Последним рабочим днем «Чарли» станет 31 июля. После этого в здании начнется реконструкция, в плане которой кинотеатр отсутствует.
Как сообщил «Ъ-Ростов» директор «Чарли», такое решение приняло руководство торгово-развлекательного центра. Однако, второй кинотеатр сети, расположенный в ТРЦ «Вавилон», продолжит работу.