Кинотеатр «Чарли» в ростовском ТРК «Сокол» закроется 1 августа

Кинотеатр сети «Чарли», расположенный в ростовском ТРК «Сокол», прекратит работу с 1 августа. Информация об этом появилась в социальной сети кинотеатра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Последним рабочим днем «Чарли» станет 31 июля. После этого в здании начнется реконструкция, в плане которой кинотеатр отсутствует.

Как сообщил «Ъ-Ростов» директор «Чарли», такое решение приняло руководство торгово-развлекательного центра. Однако, второй кинотеатр сети, расположенный в ТРЦ «Вавилон», продолжит работу.

Мария Хоперская