167 кг некачественных продуктов изъяли в детских лагерях Удмуртии

В первую смену летней оздоровительной кампании 2026 года в детских лагерях Удмуртии изъяли 167,4 кг некачественных продуктов. По фактам нарушений возбуждено 16 административных дел, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты провели 164 проверки в летних оздоровительных учреждениях. Основные нарушения: использование посуды с повреждениями и продуктов с истекшим сроком годности, нарушения условий хранения продовольствия, несоответствие требованиям калорийности питания, прием детей без медицинских справок.

Лабораторные исследования показали: из 196 проб воды 9 (4,6%) не соответствовали нормам, из 528 проб готовых блюд и продуктов 9 (1,7%) оказались небезопасными, в том числе были продукты, которые не прошли проверку по содержанию нитратов. Из 679 проб выявлено занижение калорийности в 17 (2,5%) случаях.

По итогам проверок выдано 156 предписаний об устранении нарушений, в том числе 7 о дополнительных профилактических мероприятиях.

Карина Пырина