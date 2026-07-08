Сотрудникам прокуратуры Башкирии представили нового руководителя ведомства

Нового прокурора Башкирии Ивана Грибова представили коллективу прокуратуры республики. На совещании, которое провел заместитель генпрокурора России Николай Шишкин, присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров.

Как сообщила пресс-служба главы республики, до мероприятия господин Хабиров встретился с Иваном Грибовым и Николаем Шишкиным в Доме республики.

«Иван Владимирович – опытный и компетентный руководитель. Считаю, что с его приходом прокуратура республики добьется новых успехов. Самая главная задача, которая стоит перед главой ведомства, – это организация работы коллектива и взаимодействия с органами власти и жителями. В целом все наши действия будут направлены на то, чтобы содействовать социально-экономическому развитию региона»,– отметил Николай Шишкин.

Иван Грибов был назначен прокурором Башкирии 28 июня.

Олег Вахитов