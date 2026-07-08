Власти Ленобласти передали военным два пикапа для борьбы с БПЛА

Власти Ленинградской области передали Ленинградскому военному округу два пикапа Sollers ST6 для мобильных огневых групп, защищающих регион от беспилотников. Автомобили закупили за счет областного бюджета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Техника позволит мобильным огневым группам быстрее обнаруживать и поражать воздушные цели

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко Техника позволит мобильным огневым группам быстрее обнаруживать и поражать воздушные цели

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Пикапы оснащены специальным оборудованием, включая средства радиолокации, оптического наблюдения и тепловизоры. По данным главы региона, техника позволит мобильным огневым группам быстрее обнаруживать и поражать воздушные цели.

Кроме того, до 1 августа в Ленинградской области планируют сформировать еще 65 мобильных огневых групп. Сейчас идет их комплектование личным составом, техникой и необходимым оборудованием.

Также губернатор сообщил, что ознакомился с разработкой одного из региональных предприятий в сфере связи. Она должна обеспечить устойчивое взаимодействие органов власти и экстренных служб даже при отсутствии мобильной связи или воздействии средств радиоэлектронного подавления. По словам главы региона, развитие системы защиты критически важной инфраструктуры и оснащение мобильных групп продолжится.

Карина Дроздецкая