Донские власти прогнозируют снижение ВРП на 1,5%

В 2026 году валовой региональный продукт Ростовской области продемонстрирует снижение на 1,5%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на документы о прогнозах социально-экономического развития региона на 2026-2029 год.

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Уточняется, что ранее региональные власти прогнозировали рост ВРП на 2,5%. По состоянию на июль, показатель в конце года составит 98,5%.

«Снижение ожидается сразу по нескольким базовым направлениям экономики. Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг по полному кругу предприятий в сопоставимых ценах может сократиться на 4,4%»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева