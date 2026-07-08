В Тутаевском округе начали строить сети для газификации трех деревень

В Тутаевском округе газовики начали строить сети высокого давления для подключения населенных пунктов Новоселки, Шелково и Мишаки. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Проект включает установку трех газорегуляторных пунктов. Михаил Евраев уточнил, что новые сети общей протяженностью 3,7 км создадут техническую базу для газификации 120 домовладений. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года.

«Газификация остается одним из ключевых направлений работы. Сегодня в регионе заключено более 17,2 тыс. договоров на подведение газа к границам земельных участков по социальной программе, 90% из них исполнено. Более 11,2 тыс. домов уже подключены к газу»,— прокомментировал Михаил Евраев.

После ввода объектов в эксплуатацию жители смогут подключить дома по программе догазификации, предусматривающей компенсацию расходов для льготников до 150 тыс. руб. Заместитель председателя областного правительства – министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев уточнил критерии участия.

«Населенный пункт должен быть подключен к газовым сетям, домовладение — являться капитальным строением, пригодным для круглогодичного проживания, а права на недвижимость — оформлены. Важно, чтобы газ использовался для личных, семейных или бытовых нужд»,— сказал господин Баланцев.

Специалисты уже проложили 500 метров газопровода. В деревнях Новоселки и Шелково построены распределительные сети протяженностью 2,6 км, а в Мишаках планируется укладка еще около 2,7 км. Параллельно начато строительство газопроводов в селах Агеево и Васильевское Некрасовского района. Проверить возможность подключения можно на сайте Единого оператора газификации.

Алла Чижова