В Пензе будут судить ОПГ, которая под видом юридической помощи похищала деньги

Суд в Пензе рассмотрит уголовное дело в отношении организованной группировки, обвиняемой в 103 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты под видом юридической помощи похитили более 8 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело ОПГ из 10 человек о 103 эпизодах мошенничества передано в суд Пензы

Фото: СУ СКР по Пензенской области Дело ОПГ из 10 человек о 103 эпизодах мошенничества передано в суд Пензы

Фото: СУ СКР по Пензенской области

По данным следствия, десять обвиняемых в возрасте от 22 до 52 лет объединились в группу и в августе 2022 года зарегистрировали в налоговой ООО. Затем фигуранты арендовали офисы в центре Пензы, где с января 2022-го по июнь 2024 года убеждали нуждающихся в юридической помощи граждан в возможности положительно решить их проблемы. В действительности члены ОПГ не собирались вести юридическую деятельность, а лишь похищали средства клиентов.

Ущерб 103 потерпевшим фигуранты возместили лишь частично. По ходатайству следствия на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 13,5 млн руб.

Марина Окорокова