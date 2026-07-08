Санатории Кавминвод подорожали на 10% летом 2026 года вопреки федеральному тренду

Здравницы Кавказских Минеральных Вод оказались в числе немногих курортных направлений страны, где стоимость размещения продолжает уверенно расти: летом 2026 года прирост превысил 10% к аналогичному периоду прошлого сезона. Эти данные привела заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан» Оксана Булах на пресс-конференции «Экватор туристического сезона 2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам эксперта, картина на российском курортном рынке в течение года претерпела серьёзные изменения. В январе–феврале стоимость туров в среднем по отрасли увеличивалась на 10–15% год к году, однако уже в мае ситуация развернулась: операторы и средства размещения массово запустили акционные программы, и общий ценовой прирост сократился до 2–3%.

«Сейчас мы говорим о среднем росте цен на 2–3%. При этом картина в различных регионах различается. Например, Сочи и Санкт-Петербург показывают отрицательную динамику в росте цен. Анапа работает по ценам прошлого года. Санатории Кавминвод реализуют свой продукт с ростом цен более 10%», — пояснила госпожа Булах.

Санаторно-курортный кластер Ставрополья выбивается из общей тенденции к удешевлению: там цены держатся в плюсе, тогда как ряд других популярных направлений фактически вернулся к прошлогодним тарифам или вовсе ушел в минус.

Вместе с тем динамика спроса в регионе вызывает вопросы. В первом квартале 2026 года загрузка санаториев Кавминвод снизилась на 10–15% относительно начала 2025-го. Данные Росстата за январь–февраль 2026 года также фиксируют расхождение общероссийского и регионального трендов: российские санатории в целом приняли 925 тыс. отдыхающих — на 5% больше, чем годом ранее, тогда как здравницы Ставропольского края недосчитались 7,2% гостей, обслужив около 102,2 тыс. человек.

На общенациональном уровне летний сезон проходит под знаком пляжного туризма. Лидерами по приросту продаж стали Анапа и Геленджик, а с июня к ним подтянулись Калининградская область и Приморье. Загородный отдых вблизи дома занимает вторую строчку по востребованности: наибольший интерес туристы проявляют к Тверской, Самарской, Нижегородской и Московской областям, а также к регионам Дальнего Востока.

В структуре совокупных продаж туроператора безоговорочным лидером остается Краснодарский край с долей 23,7%. Следом идут Москва (14,9%) и Санкт-Петербург (14,4%). Ставропольский край с его санаторно-курортной базой занимает четвертую позицию с показателем 3,4%.

Станислав Маслаков