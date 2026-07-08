В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты

В аэропорту Бугульмы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения были введены одновременно с аэропортом Нижнекамска в 04:38.

Утром 8 июля Татарстан подвергся атаке беспилотников. В результате пострадали предприятия Нижнекамска и частный дом в Тукаевском районе, где ранения получили два человека. Угроза атаки БПЛА объявлялась для Чистополя, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.

Анар Зейналов