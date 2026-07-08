В Ижевске ищут варианты использования бункера в центре города

Минимущество Удмуртии ищет организации, которым можно передать в пользование бункер в центре Ижевска, невостребованного Службой гражданской защиты республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Защитное сооружение находится в жилом доме на улице Пушкинской рядом с Центральной площадью города.

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«Ведется поиск государственных или муниципальных организаций, заинтересованных в использовании защитного сооружения гражданской обороны <...> площадью 113,1 кв. м, по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 204, которое не используется»,— говорится в сообщении. Ранее объект находился на балансе БУ УР «Служба гражданской защиты Удмуртской Республики».

В первую очередь среди потенциальных пользователей помещения рассматриваются государственные или муниципальные учреждения. В случае отсутствия желающих будет принято решение о передаче имущества по договору аренды или продаже.