В Ростовской области средний чек на косметику сократился на 6%

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года средний чек в сфере парфюмерии и косметики составил чуть более 2,8 тыс. руб. Показатель сократился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В то же время число покупок сократилось на 7%. В соседнем Ставропольском крае средний чек достиг чуть более 1,5 тыс. руб. — на 3% выше показателя прошлого года. При этом количество покупок снизилось на 9%.

По оценке экспертов, рынок парфюмерии и косметики в первом полугодии 2026 года в целом демонстрирует снижение — как и вся группа непродовольственных товаров. Среди причин аналитики называют насыщение рынка и переток покупателей в онлайн-каналы с более низкими ценами. Отмечается, что динамика в Ростовской области близка к общероссийской, однако снижение чека на федеральном уровне менее выражено.

Константин Соловьев