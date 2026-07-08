В Белорецке реконструируют тепловые сети за 385 млн рублей

Администрация Белорецкого района по итогам конкурса заключила контракт на реконструкцию сетей теплоснабжения райцентра с уфимским ООО «Билд», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 390,7 млн руб. за 384,9 млн. руб. Большую часть суммы выделяют из бюджета Башкирии, меньшую — из бюджета района. «Билд» был единственным участником тендера.

Работы планируется провести до 10 декабря 2027 года. Длина тепловой трассы составляет 7,97 км. Подрядчик должен провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, обновить инфраструктуру и благоустроить территорию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале декабря 2026 года в Белорецке 74 дома и соцучреждения остались без отопления из-за коммунальной аварии. Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился найти средства на обновление инфраструктуры.

ООО «Билд», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2012 года. Владельцем строительной компании является Айгуль Харисова. В 2025 году выручка составила 10,58 млрд руб., чистая прибыль — 63,71 млн руб.

Майя Иванова