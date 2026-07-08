В Новороссийске уничтожили еще 140 тонн санкционных мандаринов

В порту Новороссийска уничтожили 140 тонн мандаринов, которые пытались ввезти в Россию под видом турецкой продукции. Об этом сообщили Южное межрегиональное управление Россельхознадзора и Новороссийская таможня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время досмотра контейнеров инспекторы выявили несоответствие документов маркировке товара. Согласно сопроводительным документам, страной происхождения мандаринов значилась Турция, однако на потребительской упаковке была указана Республика Кипр. Ввоз такой продукции запрещен в рамках действующих специальных экономических мер. Вся партия цитрусовых была изъята и уничтожена.

Это уже не первый подобный случай в Новороссийске. В июне таможенники уничтожили 22,5 т санкционных мандаринов, а ранее Россельхознадзор сообщал об уничтожении еще 842 т такой продукции. В мае ведомства также пресекли попытки ввоза 597,6 т и более 244 т кипрских мандаринов, которые пытались оформить как турецкие.

Анна Гречко