Жители Ставрополья за год сократили покупки косметики на 9%

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года зафиксирован рост среднего чека в сегменте парфюмерии и косметики на фоне снижения числа покупок, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», имеющихся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средний чек в регионе составил 1,587 тыс. руб., увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом количество покупок сократилось на 9%. Таким образом, Ставрополье демонстрирует более устойчивую динамику по сравнению с рядом других регионов, где снижение сопровождается падением как спроса, так и среднего чека.

В частности, в Ростовской области средний чек в категории составил 2,864 тыс. руб., что на 6% ниже уровня прошлого года, при сокращении числа покупок на 7%. В целом по стране рынок парфюмерии и косметики в первом полугодии показывает снижение, что аналитики связывают с насыщением сегмента и перераспределением спроса в пользу онлайн-каналов с более низкими ценами.

По оценке экспертов, в Ставропольском крае рост среднего чека при умеренном снижении числа покупок свидетельствует о сохранении интереса потребителей к категории и относительно стабильной структуре спроса. В то же время рынок в целом демонстрирует признаки поляризации: часть покупателей переходит в более бюджетный сегмент, другая — совершает более редкие, но более дорогие покупки.

«В Ростовской области динамика близка к общероссийской, но с меньшим снижением чека, а в Ставрополье наблюдается рост при минимальном падении спроса — это указывает на сохранение интереса к категории в регионе с более стабильной структурой потребления. В целом рынок поляризуется: покупатели либо переходят в бюджетный сегмент, либо делают редкие, но дорогие покупки», — говорится в исследовании.

Для сравнения, в Краснодарском крае более высокий уровень среднего чека аналитики объясняют туристическим фактором, миграционным притоком и развитой инфраструктурой услуг, включая спа-сегмент, что формирует дополнительный платежеспособный спрос.

Станислав Маслаков