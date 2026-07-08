Росавиация открыла ярославский аэропорт

В ярославском аэропорту (Туношна) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ярославский аэропорт не работал больше суток. Он был закрыт еще 7 июля в 4 часа, когда в регионе отражали атаку беспилотников. Это привело к отмене вылета в Нарьян-Мар. Ограничения сняли в 10 часов 8 июля, однако сразу они были вновь введены. Сообщение Росавиации о возобновлении работы аэропорта появилось 8 июля в 12:52.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославскую область третий день подряд атакуют беспилотники. 6 июля была отражена крупнейшая атака на НПЗ, 7 июля сбили три БПЛА над регионом, 8 июля — четыре.

Алла Чижова