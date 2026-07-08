В орловской структуре «Русагро» сменился генеральный директор

С 7 июля 2026 года генеральным директором ООО «Отрадаагроинвест» (структура «Русагро») назначен Алексей Тимонин. Он сменил Алексея Аверкина, который возглавлял предприятие с 2022 года. Информация появилась в реестре юрлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Отрадаагроинвест» было зарегистрировано в сентябре 2005 года в Мценском районе Орловской области. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых культур. Уставный капитал предприятия составляет 1,5 млрд руб. Единственным учредителем выступает белгородская группа компаний «Русагро». Среднесписочная численность сотрудников фирмы в прошлом году составила 259 человек.

Компания завершила 2025 год с выручкой 2,6 млрд руб. и убытком на 1 млрд руб. Себестоимость продаж предприятия снизилась с 3,6 до 2,6 млрд руб. В 2024-м прибыль равнялась 4 млрд, а убыток — 455 млн руб. Последним прибыльным годом для ООО «Отрадаагроинвест» был 2022-й (923 млн руб.).

В мае этого года «Ъ-Черноземье» писал, что на заседании профильного комитета Орловского облсовета прозвучала мысль о принятии в собственность области расположенных на территории региона активов трех национализированных холдингов — «Главпродукт», КДВ и «Русагро», которое представлено в регионе двумя предприятиями: ООО «Отрадаагроинвест» и АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"».

Денис Данилов