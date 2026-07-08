И. о. ректора УдГУ: мы привыкли быть нефтяным регионом, но будущее — за головами

И. о. ректора УдГУ Анна Овчинникова заявила, что сырьевая модель экономики Удмуртии исчерпала себя и теперь единственный путь развития — через науку, технологии и человеческий капитал. Об этом она написала в соцсетях по итогам своего выступления с докладом «Стержневые участки научно-технологического развития Удмуртской Республики» на заседании рабочей группы по научно-технологическому развитию Оренбургской области 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. ректора Удмуртского госуниверситета Анна Овчинникова

Фото: Константин Ившин И. о. ректора Удмуртского госуниверситета Анна Овчинникова

Фото: Константин Ившин

«Удмуртия сегодня находится в точке бифуркации. Мы привыкли быть нефтяным регионом, но будущее — не за скважинами, а за головами. Сырьевая модель исчерпала себя: она дает текущую доходность, но не создает долгосрочных конкурентных преимуществ»,— отмечает госпожа Овчинникова. Она убеждена, что единственный путь развития республики — перестройка экономики.

Руководитель УдГУ подчеркнула, что Удмуртии необходимо перестать быть просто поставщиком ресурсов и стать «генератором решений». В частности, она предлагает создать экосистему из вузов, научных институтов и промпредприятий для превращения знаний в продукты, которые откроют новые рынки.

Эксперт отмечает, что для этого возможны три направления — агропромтехнологии, машино- и приборостроение и информационные технологии. Однако на пути к развитию возможен барьер — «инерция мышления». «Короткий горизонт планирования, боязнь рисков, отсутствие квалифицированного заказа со стороны бизнеса и, до недавнего времени, отсутствие системной технологической повестки на уровне региона. Мы должны научиться стратегировать не на год, а на десятилетие вперед»,— объясняет она.

При этом госпожа Овчинникова подчеркнула, что среди регионов РФ Удмуртия занимает 30-е место в рейтинге научно-технического развития (НТР). «Это не провал, но и не повод для гордости. Я уверена, что мы способны подняться значительно выше. Для этого нужно не просто выделять деньги на науку, а менять институциональную среду: создавать механизмы кооперации, встраивать университеты в реальную экономику, формировать запрос на инновации со стороны государства и бизнеса»,— отмечает она.

Спикер считает важным для Удмуртии войти в число регионов-лидеров по доле высокотехнологичной продукции в ВРП к 2036 году. Для начала, можно начать общаться с коллегами из других субъектов страны, заключила Анна Овчинникова.

Владислав Галичанин