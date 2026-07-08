Кубанский холдинг инвестирует в промышленность Нижегородской области 3,5 млрд рублей

Инвестиционный холдинг «АВА Групп» и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о реализации проекта промышленного кластера на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках проекта в городе Бор планируется строительство промышленно-производственного комплекса площадью около 90 тыс. кв. м. Объект разместится на территории 19,9 га и будет включать готовую инфраструктуру для размещения предприятий-резидентов. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,5 млрд руб.

Строительство комплекса предусмотрено планом комплексного развития и материально-технического оснащения ОЭЗ «Кулибин». Проект предполагает создание современной производственной и сопутствующей инфраструктуры, которая должна обеспечить условия для работы действующих и новых резидентов экономической зоны.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что спрос бизнеса на готовые промышленные площадки с подключенными инженерными сетями остается высоким. По его словам, сочетание инфраструктурной готовности объектов и льготных условий особой экономической зоны позволит компаниям сокращать сроки запуска новых производств.

В «АВА Групп» сообщили, что развитие площадки в Бору позволит расширить возможности ОЭЗ «Кулибин» для привлечения высокотехнологичных производств. По словам директора по развитию инфраструктурных проектов холдинга Константина Никонорова, наличие подготовленной производственной базы вместе с налоговыми преференциями станет дополнительным фактором для привлечения новых инвесторов и укрепления промышленного потенциала региона.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Проведение проектно-изыскательских работ запланировано на лето 2026 года, завершение строительства комплекса ожидается в 2030 году.

Вячеслав Рыжков