В Туапсинском балкерном терминале на 11% сократилась перевалка грузов

Грузооборот Туапсинского балкерного терминала в январе—июне 2026 года составил 1,17 млн тонн, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Несмотря на снижение общего объема перевалки, терминал продолжает обеспечивать обработку минеральных удобрений. По словам директора по эксплуатации Туапсинского балкерного терминала Андрея Черновола, все основные операционные процессы и взаимодействие с грузоотправителями и Северо-Кавказской железной дорогой сохраняются в рабочем режиме. Параллельно предприятие проводит модернизацию оборудования и ремонт инфраструктурных объектов.

В июне объем перевалки удобрений, напротив, вырос на 18% и достиг 247 тыс. тонн. Основную долю в структуре грузов занимает калий. За первое полугодие объем перевалки карбамида составил 262 тыс. тонн, сохранившись на уровне предыдущих лет. В июне этот показатель увеличился более чем в два раза — до 53,1 тыс. тонн.

В группе компаний «Портовый альянс» отметили, что для сохранения объемов перевалки максимально используются мощности южного направления, а также началось задействование свободных возможностей специализированного терминала в Мурманске.

«Портовый альянс» управляет морскими портами и терминалами в Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском бассейнах. Совокупная мощность активов группы превышает 80 млн тонн грузов в год.

Вячеслав Рыжков