Уфимка отправилась к Северному Ледовитому океану на велосипеде

Велопутешественница, основательница «Школы туризма для женщин», член Русского географического общества Ксения Салазанова из Уфы в одиночку отправилась к Северному Ледовитому океану на велосипеде. Спортсменка стартовала 7 июля в 5 утра от музея имени Валериана Альбанова в Северодвинск Архангельской области. Длина пути составляет почти 2 тыс. км.

«Цель: насладиться воздухом и видами Северного Ледовитого океана. Еду на север!» — написала 38-летняя велосипедистка в соцсетях.

В 2024 году Ксения Салазанова отправилась в велоэкспедицию длиной 2 тыс. км в одиночку на Байконур. В августе 2025 года она проехала 840 км по Сахалину — с севера острова до Южно-Сахалинска.

Майя Иванова