В гастрономический гид по Югу России вошли 15 заведений Ростова

В новый гастрономический гид по Югу России от «Яндекс Еды» вошли 15 заведений общепита из Ростова-на-Дону. Об этом стало известно на презентации путеводителя Ultima Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Так, в список вошли рестораны и бары «Гаврош», «Горыныч», «Ди Паста», «Казак», «Корова», «Лариса жарит», «О.Ж. Грант», «ОнегинДача», «Раки и гады», «Цена качества», «Шнайдер Вайс Браухаус», Jam, La Fabbrica, Leo и Sisi.

На первом этапе отбора заведений для гайда сервис «Яндекс Еда» с помощью технологий искусственного интеллекта проанализировала порядка 7 тыс. заведений в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Ростове-на-Дону. При отборе учитывались отзывы гостей, посещаемость, интерес пользователей и частота повторных заказов. В лонг-лист попали 878 заведений. На втором этапе участников оценивали более 14 тыс. пользователей сервисов «Яндекса» и 44 локальных гастроэксперта.

Кристина Федичкина